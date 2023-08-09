Украинские ВВС меняют базирование каждые 24 часа - Bild

Чтобы защитить свою боевую авиацию, воздушные силы Украины каждые 24 часа перемещают истребители на другую базу Военно-воздушных сил ВСУ, со ссылкой на немецкое издание Bild, сообщает Зеркало недели.

Издание отмечает, что в Украине для этого восстановили все авиабазы советских времен и используют новые тайные взлетно-посадочные полосы на автомагистралях, которые были для этого специально адаптированы.

Для защиты оперативных аэродромов украинская армия также задействовала несколько зенитных комплексов "Патриот" и "Ирис-Т".

Также под постоянной защитой находятся места нахождения переданных Украине партнерами дальнобойных крылатых ракет, которые украинская авиация использует очень успешно.

В то же время именно успешные атаки украинских ВВС и провоцируют российские ракетные атаки на аэродромы Украины, как недавний удар по Староконстантинову в Хмельницкой области.