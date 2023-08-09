США осознают, что контрнаступление ВСУ идет не так быстро, как ожидалось – Кирби

США осознают, что украинское контрнаступление идет не так быстро, как ожидалось, заявил координатор Совета нацбезопасности Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби, сообщает Новое время.

"Даже украинцы… включая президента Владимира Зеленского, говорят, что они не продвигаются так далеко или так быстро, как ему хотелось бы" , — сказал Кирби.

По его словам, ВСУ добиваются прогресса, но он «медленный и не без трудностей».

"Хотя они и добиваются прогресса — а они добиваются, — он постепенный, медленный и не без трудностей, но они продолжают пытаться. Они продолжают это делать" , — сказал Кирби.

Кирби заявил, что на фронте ведутся активные боевые действия, ВСУ определенно пытаются продвинуться вперед.