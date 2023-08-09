Главы Госдепа США и МИД Болгарии обсудили помощь Украине
Государственный секретарь США Энтони Блинкен провел переговоры с министром иностранных дел Болгарии Марией Габриэль. Об этом заявил представитель Госдепартамента Мэттью Миллер, сообщает Европейская правда.
Госсекретарь США обсудил с болгарской коллегой "необходимость дальнейшей помощи Украине со стороны членов и партнеров Альянса в области безопасности".
Кроме того, Блинкен и Габриэль говорили о необходимости "постоянных усилий по диверсификации источников энергии в сторону более чистых и безопасных поставок и технологий".
"Госсекретарь и министр иностранных дел также обсудили важность расширения ЕС для обеспечения стабильности и процветания в регионе", – отметил Миллер.