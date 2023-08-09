СБУ задержала в Житомирской области агентку РФ, которая искала рембазы ВСУ

Служба безопасности заявила о разоблачении в Житомирской области агентши российских спецслужб, которая собирала разведданные о местах дислокации военных баз по ремонту тяжелого вооружения ВСУ, в том числе иностранного производства.

Об этом говорится в сообщении СБУ.

По данным следствия, фигуранткой является переселенка из Донецкой области, которая переехала в Житомирскую область весной этого года. После переезда она по своей инициативе вышла на российские спецслужбы и предложила им свою помощь в войне против Украины. Для этого стала активной участницей разных групп в запрещенной соцсети "Одноклассники", где она преподавала антиукраинские посты.

Во время общения один из контактеров предложил женщине негласное сотрудничество в пользу страны-агрессора. Как установило расследование, "незнакомцем" оказался представитель российской военной разведки.

В случае успешного выполнения враждебных задач, он обещал своей задержанной беспрепятственно оформить российский паспорт и помочь с переездом в РФ.

В начале разведывательно-подрывной деятельности злоумышленница передавала всю собранную информацию вражеской спецслужбе через закрытые чаты в мессенджере, впоследствии через зашифрованный канал электронной почты.

Отмечается, что СБУ задержали подозреваемую за несколько дней до попытки выезда в РФ через третьи страны. Во время обысков были обнаружены мобильные телефоны, которые она использовала для коммуникации с оккупантами.

На основании собранных улик следователи сообщили фигурантке о подозрении ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения). В настоящее время она находится под стражей, ей грозит пожизненное заключение.