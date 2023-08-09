СБУ: Освобождение митрополита Павла под залог не повлияет на расследование

Служба безопасности Украины уверяет, что освобождение митрополита УПЦ МП Павла из-под стражи не представляет угрозы: изменение меры пресечения не дает ему свободы передвижения и не повлияет на справедливое рассмотрение дела, сообщает Украинская правда.

"На днях за митрополита УПЦ (МП) Павла (Лебедя) внесен залог в размере 33,3 млн грн, из-за чего он освобожден из-под стражи, как это предусматривает предыдущее решение Соломенского районного суда г. Киева.

Учитывая отдельные запросы СМИ, Служба безопасности Украины сообщает, что такой вид меры пресечения никоим образом не повлияет на справедливое рассмотрение дела митрополита Павла в суде" , – заявили в спецслужбе. ﻿

СБУ отметила, что освобождение из-под стражи бывшего наместника Киево-Печерской лавры из-за внесения залога "не означает его освобождение от уголовной ответственности".

Речь идет исключительно о виде меры пресечения, поскольку инкриминируемые митрополиту Павлу статьи УК не предусматривают безальтернативного содержания под стражей.

СБУ напоминает, что суд наложил на митрополита Павла ряд обязательств:

носить электронное средство контроля;

не покидать с. Вороньков Бориспольского района Киевской области без уведомления об этом следователя (за исключением неотложных случаев, связанных с опасностью для жизни и здоровья);

по первому требованию прибывать к следователю, прокурору, следственному судье в данном уголовном производстве;

воздерживаться от общения с потерпевшими и свидетелями.

В настоящее время расследование в уголовном производстве в отношении Павла (Лебедя) завершено, а его адвокаты знакомятся с материалами дела.

После этого обвинительный акт будет направлен в суд.