В ВСУ рассказали, как кассетные боеприпасы помогли в наступлении

Американские кассетные боеприпасы M864 не меняют кардинально ситуацию на поле боя в этой войне, однако они все-таки помогают Силам обороны эффективно разбивать позиции российских оккупантов. Об этом рассказали The Wall Street Journal украинские военные на южном направлении фронта, сообщает Лига.net.

"Кассетные бомбы хороши. Они эффективны. Но русские глубоко закопались и быстро учатся" , — сообщил репортерам командир разведроты капитан Анатолий Харченко, отметив, что захватчики копают траншеи зачастую более двух метров в глубину, и рассредоточивают войска, чтобы избежать больших потерь.

Издание пишет о случае применения DPICM в одном из недавних боев у села Роботино.

В конце июля к востоку от села взвод ВСУ подвергся шквальному огню россиян. Подразделение связалось по рации с командиром с просьбой отойти, но вместо этого он приказал взводу укрыться.

После этого по соседней позиции, где засели россияне, ударили кассетными боеприпасами.

Один украинский солдат рассказал, что "слышал звук дождя", после чего начался хаос на российских радиоканалах: "Они кричали: "У нас много раненых, нужна эвакуация, мы отступаем" .

После этого, добавил украинский солдат, их взвод двинулся вперед, чтобы захватить позицию оккупантов.

О еще одном случае рассказал Александр, 33-летний пехотинец ВСУ. На прошлой неделе их взвод из 16 человек, продвигался к российским позициям, но попал под шквальный огонь российских пулеметов. Украинцы были вынуждены отступить, после чего их побратимы из артиллерии нанесли удар DPICM по посадке с оккупантами.

Кусты и трава загорелись, и когда начался очередной штурм, Александр увидел россиян, которые уже не прятались, а были дезориентированы. Его взвод захватил позицию, уничтожив "около дюжины русских" и взяв в плен еще нескольких. По его словам, они получили сотрясения мозга и ожоги от кассетных бомб.

"С кассетными бомбами вы бьете три раза, и деревья полностью скашиваются" , — рассказал он.

По его словам, поскольку такие боеприпасы наносят урон на большой площади, им необязательно быть слишком точными: "Даже если вы немного промахнетесь, это все равно работает".

Кассетные (кластерные) боеприпасы предназначены для уничтожения бронетехники и пехоты на открытом пространстве. Кассетный снаряд распадается на десятки более мелких зарядов, которые в случае несрабатывания могут оставаться на поле боя даже годами.

Применение кассетных боеприпасов ограничено Конвенцией по кассетным боеприпасам от 2008 года, но Украина, Китай, США, Индия, Пакистан, РФ, Израиль, Южная Корея и некоторые другие страны ее не поддержали.

США хотят заменить DPICM альтернативными боеприпасами по программе AWP от Lockheed Martin и Alliant Techsystems, которые обладают сопоставимой или большей эффективностью, не оставляя при этом неразорвавшихся боеприпасов.