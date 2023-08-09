Сырский: Россияне создали кулак для прорыва на Купянском направлении

Российские захватчики выбрали главным для своего наступления Купянское направление, создав наступательную группировку в составе восьми штурмовых отрядов Шторм-Z, идут интенсивные бои – некоторые позиции по несколько раз переходят из рук в руки.﻿﻿ Об этом заявил командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский, сообщает Украинская правда.

"Цель противника – прорвать оборону наших войск и выйти непосредственно в Купянск. Боевые действия сейчас отличаются чрезвычайной интенсивностью. Отдельные позиции за эти дни несколько раз переходили из рук в руки" , – сообщил он.

По его словам, одновременно враг наступлением из района Новоселовское предпринимал попытку рассечь группировку защитников ударом во фланг и окружить часть подразделений держащей там оборону бригады, но безуспешно.

"Наши бойцы мужественно держат оборону, отражая все попытки противника продвинуться вперед" , – подчеркнул командующий.

Также Сырский сообщил, что побывав на этом направлении обороны вместе с командирами, обсудил возможные дальнейшие действия россиян и варианты действий защитников.

Как следствие были приняты все необходимые решения для "гарантированного сдерживания противника и создания условий для дальнейшего его разгрома". В частности, речь идет о дополнительном усилении воинских частей всеми необходимыми силами и средствами и боеприпасами.