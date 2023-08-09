В Подмосковье прогремел взрыв на заводе: эвакуируют людей, прибыли силовики

На оптико-механическом заводе в Московской области произошел взрыв. Об этом пишут российские СМИ со ссылкой на экстренные службы и местных властей, сообщает Украинская правда.

Взрыв прогремел на заводе в подмосковном Сергиевом Посаде. Там объявлена "тотальная эвакуация", на место прибыли силовики и глава округа.

По данным Mash, взрыв произошел на Загорском оптико-механическом заводе, известно о 15 пострадавших.

По словам очевидцев, видны разбитые стекла, помятые машины и разлетевшиеся куски асфальта.

Завод является одним из старейших предприятий оптической отрасли. Предприятие производит, в частности, оптические авиационные прицелы, теплопеленгаторы, головки самонаведения, станции лазерного обнаружения, наблюдательные приборы, а также приборы ночного видения, бинокли и т.д.