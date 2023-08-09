Зарплаты в Украине растут: кому стали платить больше
В июле средняя зарплата в Украине выросла в ряде городов. Так, зарплата в Днепропетровской области повысилась с 16 000 до 16 500 грн, в Киевской — с 18 750 до 19 000 грн, во Львовской — с 16 775 до 17 000 грн, в Одесской — с 16 275 до 17 325 грн. В Харьковской области зарплата без изменений — 16 000 грн. Об этом свидетельствуют результаты исследования Work.ua.
Наибольший рост средних зарплат, выше средней зарплаты в Украине, был в следующих категориях:
- до 33 000 грн (+6%) «Недвижимость»;
- до 32 500 грн (+8%) «Топменеджмент, руководство высшего звена»;
- до 22 500 грн (+5%) «Продажа, закупка»;
- до 21 000 грн (+5%) «IT, компьютеры, интернет»;
- до 20 000 грн. (+11%) «Страхование», (+5%) «Управление персоналом, HR»;
- до 19 950 грн (+5%) «Сельское хозяйство, агробизнес»;
- до 18 500 грн (+6%) «Красота, фитнес, спорт».
Семерка самых высоких зарплат по должностям (не руководящие, не из ІТ) выглядит так:
- 53 000 грн получал медиабайер;
- 42 500 грн — водитель-международник;
- 38 750 грн — бизнес-аналитик;
- 36 250 грн — эндодонтист;
- 35 000 грн — риелтор;
- 32 500 грн — координатор по сбыту, рихтовщик;
- 30 000 грн — 3D-визуализатор, автоэлектрик, автомеханик, бурильщик, главный бухгалтер, дизелист, технолог мебели.
Самые низкие зарплаты от 6750 до 11 000 грн по должностям у: консьержей, санитаров, уборщиков, посудомоечников, ассистентов ветеринарного врача, интервьюеров.
«Несмотря на лето, зарплаты продолжают расти. В разрезе месяца рост может быть незначительным, однако если посмотреть с начала года, то есть улучшение финансового положения. Но все это лишь середина года. Вероятно, осенью нас ждет очередной шаг вперед как по количеству предложений работы, так и в пересмотре зарплат на фоне дефицита кадров», — добавили эксперты Work.ua.