Зарплаты в Украине растут: кому стали платить больше

В июле средняя зарплата в Украине выросла в ряде городов. Так, зарплата в Днепропетровской области повысилась с 16 000 до 16 500 грн, в Киевской — с 18 750 до 19 000 грн, во Львовской — с 16 775 до 17 000 грн, в Одесской — с 16 275 до 17 325 грн. В Харьковской области зарплата без изменений — 16 000 грн. Об этом свидетельствуют результаты исследования Work.ua.

Наибольший рост средних зарплат, выше средней зарплаты в Украине, был в следующих категориях:

до 33 000 грн (+6%) «Недвижимость»;

до 32 500 грн (+8%) «Топменеджмент, руководство высшего звена»;

до 22 500 грн (+5%) «Продажа, закупка»;

до 21 000 грн (+5%) «IT, компьютеры, интернет»;

до 20 000 грн. (+11%) «Страхование», (+5%) «Управление персоналом, HR»;

до 19 950 грн (+5%) «Сельское хозяйство, агробизнес»;

до 18 500 грн (+6%) «Красота, фитнес, спорт».

Семерка самых высоких зарплат по должностям (не руководящие, не из ІТ) выглядит так:

53 000 грн получал медиабайер;

42 500 грн — водитель-международник;

38 750 грн — бизнес-аналитик;

36 250 грн — эндодонтист;

35 000 грн — риелтор;

32 500 грн — координатор по сбыту, рихтовщик;

30 000 грн — 3D-визуализатор, автоэлектрик, автомеханик, бурильщик, главный бухгалтер, дизелист, технолог мебели.

Самые низкие зарплаты от 6750 до 11 000 грн по должностям у: консьержей, санитаров, уборщиков, посудомоечников, ассистентов ветеринарного врача, интервьюеров.