Более 11 млн украинцев могут остаться зимой без тепла

Органы самоуправления из разных областей Украины продолжают обращаться к правительству о компенсации разницы в тарифах предприятиям теплоснабжения. Если не решить эту проблему, зимой без тепла может остаться около 11,5 млн человек﻿. Об этом говорится в сообщении на сайте Ассоциации городов Украины, возглавляемой мэром Киева Виталием Кличко, сообщает Деловая столица.

"До нового отопительного сезона осталось всего 10 недель, и сейчас уже 66 общин, в которых проживают около 11,5 млн жителей, обратились к Правительству Украины по обеспечению компенсации разницы в тарифах предприятиям теплоснабжения. Подготовка к отопительному сезону 2023/2024 и его прохождение в целом находятся сейчас под угрозой" , — говорится в сообщении.

Предприятия теплоснабжения не имеют возможности должным образом подготовиться к зиме и гарантировать стабильное прохождение отопительного периода из-за целого ряда обстоятельств. Это и отсутствие компенсации по разнице в тарифах, и принудительное взыскание средств поставщиками природного газа со счетов предприятий теплоснабжения, и убытки в результате полномасштабной агрессии РФ, и низкий уровень расчетов населения за услуги и тому подобное.

Во избежание катастрофы местные советы, их исполкомы и военные администрации из разных областей направляют обращение в Кабмин о выплате компенсации предприятиям ТКЭ.

"Ассоциация городов Украины делает все, чтобы предприятия теплокоммунэнерго имели возможность подготовиться к следующему отопительному сезону. Неоднократно обращалась к Правительству о необходимости скорейшего решения этой проблемы, в том числе путем принятия изменений в закон "О Государственном бюджете Украины на 2023 год" относительно компенсации разницы в тарифах предприятиям теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения", которые предусматривают выделение из Государственного бюджета Украины 36 млрд грн на компенсацию разницы в тарифах" , — сообщают в АГУ.

По состоянию на 9 августа обращение к правительству приняли уже 15 областных центров и более полусотни других общин почти из всех областей Украины, в которых проживают около 11,5 млн жителей.

Ранее сообщалось, что Правление Ассоциации городов Украины обсуждало проблемы подготовки к зиме на заседании 25 июля, в котором принимал участие заместитель министра развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Бутенко.

В АГУ отметили, что для предотвращения катастрофы парламент и правительство должны принять срочные шаги. В частности, компенсировать предприятиям ТКЭ разницу в тарифах, ограничить списание средств с их счетов в пользу поставщиков газа и продлить режим ПСО во избежание значительного роста тарифов на тепло.