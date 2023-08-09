Блинкен: Бразилия могла бы повлиять на РФ для возобновления "зерновой сделки"

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что голос Бразилии имеет решающее значение, чтобы вернуть Россию к Черноморской зерновой инициативе. Об этом он сказал в интервью изданию GloboNews, сообщает Европейская правда.

Отвечая на вопрос, считает ли госсекретарь США, что нейтральная позиция Бразилии в войне РФ против Украины предоставляет ее президенту Луле да Силве хорошую позицию, чтобы выступить посредником в переговорах и попытаться убедить РФ вернуться к "зерновой сделке", Блинкен сказал: "да".

"Я думаю, что голос Бразилии, голос президента Лулы, имеет решающее значение. И использование этого голоса для того, чтобы убедить россиян вернуться к соглашению, было бы очень, очень позитивным шагом" , – убежден Блинкен.

Госсекретарь США подчеркнул, что "в этом соглашении никогда не возникло бы необходимости", однако оно "было необходимо лишь потому, что Россия решила вторгнуться в Украину, а затем, сделав это, заблокировала ее порты, не давая возможности вывозить зерно".