Bacardi увеличил прибыль в РФ и ищет новых сотрудников – WSJ

Ликеро-водочная компания Bacardi продолжает поставлять продукцию в Россию на миллионы долларов. Несмотря на предыдущие заявления о приостановлении работы в РФ и уходе других брендов, сейчас производитель ищет новых сотрудников. Со ссылкой на WSJ, сообщает Зеркало недели.

Продолжение поставок алкоголя в Россию помогло компании увеличить продажи и прибыль за прошлый год, в то время как многие крупнейшие мировые алкогольные бренды приняли решение о выходе из страны-агрессорки.

Вскоре после начала полномасштабной войны России против Украины компания Bacardi опубликовала заявление, в котором сообщила, что приостановила экспорт в РФ и заморозила рекламные инвестиции на этом рынке. Эта публикация оставалась на сайте компании, по крайней мере, большую часть прошлого года, но впоследствии ее удалили.

«Многие западные компании заявили, что прекратят свою деятельность и уйдут из России. Некоторые охарактеризовали такие шаги как моральную позицию, в то время как другие заявили, что западные санкции против России усложняют или делают невозможным продолжение ведения бизнеса. Большинство продуктов, продаваемых крупными производителями алкоголя, такими как Bacardi, не подпадают под санкции» , - отмечают журналисты.

Согласно данным российской таможни, дочерняя компания Bacardi ООО «Бакарди Рус« за год импортировала алкоголя на 169 миллионов долларов. Среди продукции – водка Grey Goose, джин Bombay Sapphire, ром Oakheart, шотландский виски Dewar's, текила Patrón, вермут под брендом Martini, просекко и другие продукты.

Также «Бакарди Рус» сообщила о росте годового дохода на 8,5% до 30 миллиардов рублей, что эквивалентно примерно 314 миллионам долларов. Прибыль подскочила до 4,7 миллиарда рублей с 1,5 миллиарда рублей в 2021 году.

В 2018 году Bacardi назвала Россию одним из пяти рынков, которые обеспечат большую часть роста компании. В настоящее время в компании работают 350 человек в семи городах России. С начала полномасштабной войны в Украине компания продолжает искать новых сотрудников на местах.