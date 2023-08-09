Продажи гибридных авто выросли до максимума за полтора года

В июле автопарк украинцев пополнили более 1,5 тыс. гибридных легковых автомобилей. Это рекордный показатель за последние 19 месяцев.

Об этом сообщает профильная ассоциация "Укравтопром".

Доля новых авто из этого количества составила 62%.

На июльском рынке новых легковушек "гибриды" охватили 18% продаж.

В сегменте новых легковых авто лидером рынка гибридов стал Toyota RAV-4 (266 шт.). Второй по популярности – Nissan Qashqai (92 шт.). Третий результат у гибридного Mercedes-Benz GLE (60 шт.)

В регистрациях импортируемых подержанных автомобилей с гибридными силовыми установками первенство у FORD Fusion US – 71 единица. Также в лидерской тройке Ford C-Max (46 шт.) и Toyota Prius (42 шт.).