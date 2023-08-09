Генштаб не подтверждает продвижение ВСУ на левом берегу Днепра – Маляр

Генеральный штаб на данный момент не подтверждает информацию о форсировании Днепра Силами обороны и о высадке украинских защитников на левом берегу в Херсонской области. Об этом в эфире телемарафона заявила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр, сообщает Укринформ.

"Вооруженные силы и Генштаб не подтверждают информацию по состоянию на данный момент, и мы просим, и обращаемся ко всем в очередной раз: доверять только официальным источникам. Важно понимать, что любая информация, связанная с зоной боевых действий – это не просто информация, не просто новость, она может влиять на ход боевых действий. Поэтому все, что представляют Генштаб и Министерство обороны – это информация, которая безопасна для ведения наших боевых действий" , - подчеркнула Маляр.

Она отметила, что внимание всего мира приковано к событиям в Украине, поэтому информации распространяется много, однако опираться нужно, прежде всего, на то, которое подтверждает высшее военное руководство страны.

Маляр также обратила внимание, что первыми информацию о высадке украинских войск на левом берегу обнародовали россияне.

"Первоисточником этой информации были россияне и уже дальше эта информация ушла в жизнь. Это законы развития социальных сетей. Но по состоянию на данный момент Генеральный штаб это не подтвердил. Как только подтвердит Генеральный штаб, мы обязательно скажем" , - заверила Маляр.

В то же время, она подтвердила, что отдельные операции на левом берегу Днепра, о которых накануне сообщало Главное управление разведки, действительно состоялись.

Как сообщалось, Институт изучения войны (ISW) заявил﻿, что украинские Вооруженные силы, вероятно, совершили ограниченный рейд через реку Днепр и высадились на левом берегу Херсонской области. Как отмечается в отчете ISW, пока неясно, удалось ли украинским военным закрепиться на левом берегу реки.