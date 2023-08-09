Не только без света, но и без газа: эксперт дал прогноз на зиму

Прошлой зимой Россия постоянно атаковала Украину ракетами и дронами, чтобы оставить украинцев без света и тепла. В этом году ситуация может повториться. Эксперт Института энергетических стратегий Юрий Корольчук в эфире телемарафона рассказал, чего ждать предстоящей зимой, сообщает Зеркало недели.

Он отметил, что прошедшая зима была теплой и без существенных морозов, поэтому это помогло стране не замерзнуть. Однако маловероятно, что вторая подряд зима будет такой.

«Если будет зима, как зима обычная, тогда отключения будут длиннее. То есть если мы раньше видели графики 4 на 4, 6 на 6, то я думаю, здесь графики могут быть такие, что, например, 10 часов не будет электроэнергии, 5 часов будет электроэнергия» , – сказал он.

Эксперт прогнозирует, что магазины, как и в прошлом году, будут завышать цены на необходимые зимой товары (генераторы, фонари, павербанки), что требует реакции со стороны органов власти.

Также по его прогнозу, к проблемам с отключениями электричества могут добавиться и недостаточные запасы газа. По его мнению, планы правительства по заполнению подземных хранилищ – 14,5 млрд куб. м – учитывают сценарий умеренной зимы, так что в случае длительных морозов топлива может не хватить до конца холодов.