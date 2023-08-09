Украина тратит на войну $3,8 млрд в месяц. Это в 3 раза меньше РФ

Западные аналитические и разведывательные организации, приводя в прошедшие месяцы оценочные данные военных затрат РФ в текущем году, констатировали, что настоящие затраты России на войну остаются неопределенными из-за «отсутствия прозрачности», в частности из-за использования секретных статей бюджета. Об этом в своем материале для ZN.UA "Морские дроны: ВСУ ввели настоящие санкции против России" пишет Михаил Гончар, сообщает Зеркало недели.

По мнению автора, было бы удивительно, если бы в России это декларировали. Советская и российская традиции не предусматривают прозрачности в этом вопросе, особенно во время войны.

Вероятно, вынося за скобки часть "непрозрачных затрат", оценки SIPRI и британской разведки по реальным военным затратам России были на уровне 2022 года —85,8 млрд долл, предполагает Гончар. Конечно, это не соответствует реальному положению вещей и вызывает сомнения в адекватности представлений аналитиков о современной России.

На основании разных данных и оценок динамики расходования РФ средств "на войну" по итогам первого квартала 2023 года, ее годовые военные затраты Центром "Стратегия ХХІ" были оценены минимально в 156 млрд долл. Данные, появившиеся по итогам первого полугодия, — 5,59 трлн руб., или более 72 млрд долл. по средневзвешенному курсу, — дают возможность несколько откорректировать эту сумму — 145 млрд долл. затрат в годовом измерении. Разница небольшая для такого масштаба цифр.

"Если взять военные затраты РФ в 2023-м в месячном измерении, то, исходя из вышеприведенного, их можно оценить усредненно в 12,1 млрд долл, - анализирует автор. - Военные затраты Украины (на весь сектор обороны и безопасности) с учетом дополнительных ассигнований, выделенных Верховной Радой, можно оценить в годовом измерении почти в 46 млрд долл. Это определяет ежемесячные затраты в среднем в 3,8 млрд долл., что в 3,2 раза меньше затрат агрессора".

Дисбаланс очевиден и это опасный дисбаланс. Он не уменьшается даже наполовину с учетом западной помощи, подчеркивает Гончар.

Более того, цифра "Вашингтон пост" о 43,1 млрд долл. военной помощи США не учитывает того факта, что реально предоставленный объем вооружений и военной техники составляет 17,54 млрд долл., а большая часть, или 20,58 млрд долл., — это отложенная помощь, не материализовавшаяся в виде поставок. Пока.

"Принимая во внимание сокращение своих экспортных поступлений, рост затрат на войну, нисходящую динамику рубля, Кремль сосредоточился не только на нанесении поражения Вооруженным силам Украины на театре военных действий, но и на максимальном ослаблении Украины через уничтожение ее военной и гражданской инфраструктуры с акцентом на критической энергетической инфраструктуре и логистике основного экспорта, каковым стал аграрный после потери базовых предприятий металлургического сектора на востоке страны , – объясняет автор. – Логично, что изможденного противника можно одолеть быстрее и с меньшими затратами".

Также Гончар отметил, что Вильнюсский саммит НАТО взбодрил Кремль, поскольку там увидели, что страх войны с Россией у самого мощного военного Альянса, как и у его наиболее мощного члена — США, держится на уровне, позволяющем России учитывать его лишь вербально, регулярно зондируя их реакцию то уничтоженным над Черным морем американским дроном, то крылатыми ракетами над Румынией и в Польше, то белорусскими вертолетами над Польшей.