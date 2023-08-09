ПЦУ о словах митрополита о "вымышленной войне": Абсолютно некорректно, это ошибка

В Православной церкви Украины назвали абсолютно некорректным использование митрополитом ПЦУ Черновицким Данилом словосочетания "выдумали войну" и считают, что он должен объяснить, что ошибся. Об этом в заявил Константин Москалюк, пресс-секретарь предстоятеля ПЦУ митрополита Епифания, сообщает Лига.net.

"Насколько можно понять из контекста, митрополит Данило имел в виду запрет проводить массовые паломничества, установленные в результате войны, но невыполняемый, когда речь идет о мероприятиях, организуемых Московским патриархатом" , – говорится в комментарии.

"Также очевидно, что он совершенно некорректно употребил словосочетание "выдуманная война" и должен разъяснить, что он сделал это ошибочно" , – заявили в ПЦУ.

В ПЦУ подчеркнули, что позиция Православной церкви Украины по войне, развязанной РФ – ясна, однозначна и многократно засвидетельствована в документах и заявлениях как соборных органов Церкви, так и лично предстоятеля митрополита Епифания.

"Поэтому определение "выдуманная война" категорически противоречит позиции ПЦУ и не может ни в коем случае трактоваться как официальное мнение не только Церкви, но и на уровне отдельных ее представителей", – говорится в комментарии ПЦУ.

Ранее в сети распространилось видео, на котором митрополит Черновицкий и Буковинский Православной церкви Украины Данило (Михаил Ковальчук) сказал, что власть Украины "выдумывает" войну, и "выдуманная" война является одной из причин, почему верующим "не разрешают" собраться возле святынь.