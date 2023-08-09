Зеленский о Ставке: Максимальное внимание к нашему наступлению
Президент Украины Владимир Зеленский собирал заседание Ставки Верховного главнокомандующего, на котором обсуждалось наступление Вооруженных сил Украины.
Об этом Зеленский сообщил в своем Telegram-канале.
"Сегодняшняя Ставка – в специальном формате. Самый узкий круг людей и максимальное внимание к единственной теме – нашему наступлению. Глубокий анализ текущей ситуации, планирование будущих шагов, обеспечение войск всем необходимым, анализ действий врага", – сообщил президент.
На заседании докладывали главком Валерий Залужный, командующие Александр Сырский и Александр Тарнавский, а также начальник ГУР Кирилл Буданов.