Как изменилось материальное положение украинцев за год - опрос

В июле 2023 года 91% украинцев заявили, что война очень или скорее влияет на их повседневную жизнь. Большинство заявили об ухудшении материального положения за последний год. Об этом, со ссылкой на данные опроса фонда "Демократические инициативы", сообщает РБК-Украина.

По данным опроса, 38% респондентов отметили, что по сравнению с июнем 2022 года жить стало значительно хуже, еще 31% сообщили, что стало жить хуже.

Лишь 23% заявили, что жизнь не изменилась, а для 7% заявили, что жить стало лучше, чем в прошлом году.

Опрос методом face-to-face был проведен Фондом "Демократические инициативы" в течение 3-17 июля 2023 года. В целом было опрошено 2011 респондентов только на тех территориях, которые контролируются Украиной и где не ведутся боевые действия. Максимальная случайная погрешность выборки не превышает 2,3%.

Отметим, по данным НБУ, конкуренция предприятий за квалифицированных работников вместе с оживлением экономической активности, а также выплаты в бюджетном секторе, в частности, военным, обусловили определенное улучшение финансового состояния домохозяйств.