В Раде новый депутат от "Слуги народа"

В Верховной раде Украины появился новый депутат от "Слуги народа" – Наталья Лактионова. Она заменила Юрия Аристова, сложившего полномочия после скандала с отпуском на Мальдивах.

Об этом сообщают народные депутаты Ярослав Железняк и Алексей Гончаренко.

По данным Железняка, сейчас в Раде 404 депутата, впрочем после составления мандата другим "слугой народа" Андреем Холодовым, парламентариев снова станет 403.

Наталья Лактионова баллотировалась в парламент под номером 146. Поскольку в августе прошлого года в Раду прошла ее предшественница под 145 номером, Центральная избирательная комиссия признала Локтионову избранной народным депутатом от политической партии "Слуга народа".

Нардеп Алексей Гончаренко заявил, что Лактионова является родной сестрой помощницы Зеленского Марии Левченко, которая является женой Александра Гогилашвили – бывшего заместителя министра внутренних дел и фигуранта журналистского расследования о наличии российского паспорта.