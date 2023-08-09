Нардепа Холодова лишили депутатского мандата

Верховная рада досрочно прекратила депутатские полномочия Андрея Холодова. Бывший "слуга народа" ранее обратился в парламент с заявлением о сложении мандата.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

За это решение проголосовали 308 депутатов. Сейчас в Раде 403 депутата. После Холодова депутатом станет следующий кандидат из списка партии "Слуга народа".

Фото: t.me/yzheleznyak

Холодов написал заявление после того, как стало известно, что он находится с семьей за границей, в частности на Кипре, где имеет семейное имение. Депутат покинул Украину в январе 2021 года и с тех пор не возвращался.

Ранее депутатские полномочия получила Наталья Лактионова из "Слуги народа", которая заменила Юрия Аристова после скандала с отпуском на Мальдивах.