В Германии построят завод по производству микросхем за 10 миллиардов евро

Крупнейший в мире производитель полупроводников - тайваньская компания TSMC - в партнерстве с Bosch и производителями микросхем Infineon и NXP построит в Дрездене завод по производству микросхем стоимостью 10 млрд евро. Об этом пишет Financial Times, сообщает Экономическая правда.

TSMC начнет строительство завода в Германии стоимостью 10 млрд евро вместе с тремя союзниками, поскольку компания стремится к глобальной диверсификации в ответ на беспокойство клиентов из-за геополитической напряженности.

Совет директоров TSMC одобрил инвестиции в акционерный капитал в размере до 3,5 млрд евро в компанию European Semiconductor Manufacturing Company GmbH.

Правительство Германии предложило TSMC половину от общей суммы - 5 млрд евро - в виде субсидий для поддержки проекта.

Строительство должно начаться в 2024 году и завершиться в 2027-м.

70% в совместном предприятии будет принадлежать TSMC, другим компаниям - по 10%. Этот проект является частью масштабной программы правительства Германии по развитию полупроводниковой отрасли и привлечению иностранных компаний к созданию производственных предприятий на территории Германии.

В июне канцлер Германии Олаф Шольц и генеральный директор корпорации Intel Пэт Гелсингер подписали соглашение о том, что компания увеличит свои инвестиции в строительство заводов по производству чипов в Магдебурге, а немецкие власти расширят поддержку этого проекта.

Стороны договорились, что Германия выделит компании субсидию в размере 10 млрд евро. Intel ранее сообщала, что намерена потратить на строительство завода в Магдебурге 17 млрд евро. Теперь компания намерена построить два завода и оценивает инвестиции в 30 млрд евро. Первый завод должны запустить через четыре-пять лет.