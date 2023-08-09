В Харькове рассматривают возможность обучения в метро: как это будет

В Харькове изучают возможность обучения в метро. Инициатива может быть введена для первых и вторых классов. Об этом рассказала директор департамента образования Харьковского городского совета Ольга Деменко, сообщает РБК-Украина.

Как отметила Деменко, более 20% родителей стремятся вернуться к офлайн-обучению. Сейчас уже существует видение того, в каких именно локациях это удастся реализовать и в течение следующих нескольких недель появятся первые подробности того, как это будет работать.

"Сейчас есть идея, есть видение, есть алгоритм внедрения, мы уже знаем, как. Очень хочется, чтобы эта идея была реализована и чтобы мы сделали первый шаг к смешанному обучению, а дальше будет" , - рассказала Деменко добавив.

Удастся ли разместить детей в укрытиях?

По словам директора департамента образования Харьковского городского совета, в прошлом году в городе удалось капитально подготовить 51 укрытие. Сейчас готовятся еще 15 укрытий, которые также будут обеспечены пожарной сигнализацией, туалетами, вентиляцией и системой оповещения. После их подготовки, этих укрытий было бы достаточно, чтобы обучать тех детей, чьи родители хотят оффлайн.

"И потом поэтапно будем готовить другие. Они тоже в нормальном состоянии, но капитально не ремонтировались, они пригодны, скорее, для того, чтобы прятаться, а вот в 66 можно будет учиться" , - пояснила Деменко.

Будут ли обустраивать помещения в метрополитене?

Деменко рассказала, что помещения будут обустроены в полноценные классы с шумоизоляцией, рекуперацией воздуха, а также отремонтированными туалетами. Также кроме учителей будут и учителя-тьюторы, которые будут помогать детям прийти в класс, сходить в туалет и с другими вопросом.

"Поэтому мы продумали все-все-все до мельчайших подробностей. И это будут полноценные классы, но собранные со всего города - какой-то ребенок из одной школы, какой-то ребенок - из другой. Мы это тоже продумали, потому что военное время позволяет нам временно ребенка перевести из школы в школу" , - отметила Деменко.

Когда начнется обучение в метро?