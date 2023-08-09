ВСУ попали в пункт управления оккупантов в Новой Каховке – Стратком
Украинские защитники ударили по пункту управления российской армии в оккупированной Новой Каховке на левом берегу Херсонской области. Об этом заявили в Управлении стратегических коммуникаций ВСУ, сообщает Украинская правда.
"Вооруженные силы Украины поразили пункт управления армии РФ во временно оккупированной Новой Каховке", – заявили в Страткоме ВСУ.
Стратком также опубликовал "видеоподтверждение" удара.
На видео виден дым над зданиями.