ВСУ попали в пункт управления оккупантов в Новой Каховке – Стратком

Украинские защитники ударили по пункту управления российской армии в оккупированной Новой Каховке на левом берегу Херсонской области. ﻿﻿Об этом заявили в Управлении стратегических коммуникаций ВСУ, сообщает Украинская правда.

"Вооруженные силы Украины поразили пункт управления армии РФ во временно оккупированной Новой Каховке", – заявили в Страткоме ВСУ.

Стратком также опубликовал "видеоподтверждение" удара.

На видео виден дым над зданиями.

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