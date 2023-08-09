Рада запустила антимонопольную реформу

Верховная Рада в среду, 9 августа, приняла во втором чтении и в целом законопроект №5431 об усилении роли Антимонопольного комитета Украины. Его поддержали 258 народных депутатов. Об этом заявил нардеп Ярослав Железняк из "Голоса", сообщает Лига.Бизнес.

Законопроект был внесен в парламент еще в апреле 2021 года. Его цель – приблизить украинское законодательство о конкуренции к европейскому.

В последнем меморандуме с Международным валютным фондом Украина пообещала до конца сентября принять изменения по укреплению правовой базы АМКУ, которая позволила бы эффективно реализовать свои возможности по содействию рыночной конкуренции и борьбе с монопольными практиками.

До конца декабря на рассмотрение парламента должен поступить новый законопроект – об институциональной независимости АМКУ, совершенствовании процедуры назначения ключевых должностных лиц и усилении его исполнительных полномочий.

Пока депутаты запустили только первую часть антимонопольной реформы, которая расширяет и совершенствует полномочия АМКУ. Например, теперь он сможет проводить обыски и изымать документы.

Законопроект совершенствует механизм освобождения от ответственности для участников антиконкурентных согласованных действий (leniency), вводит институт урегулирования по делам (settlement) и солидарную ответственность ответчиков при уплате штрафов.

Среди прочего, законопроект предусматривает повышение зарплат в АМКУ. Их закрепили прямо в законе с привязкой к размеру прожиточного минимума – от 8 (работник территориального отделения, более 21 000 грн в 2023 году) до 30 (глава АМКУ, свыше 80 000 грн в 2023 году).

Национальное агентство по предотвращению коррупции и Министерство экономики накануне голосования заявили, что поддерживают законопроект и считают его "важной вехой евроинтеграции".

"Этот законопроект является частью [...] "семи шагов", которые определялись Европейской комиссией при предоставлении нам статуса кандидата в ЕС. Более того, мы проанализировали текст законопроекта – он почти на 70% реализует необходимые в области антимонопольной политики изменения" , – заявил глава НАПК Александр Новиков.

Критики законопроекта от оппозиции, в том числе Железняк, считают его несовершенным.