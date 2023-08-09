Непогода в Норвегии: 1200 эвакуированных и смытые в реку дома
После обильных ливней на юге Норвегии уровень воды в водоемах стремительно повысился, из мест под угрозой оползней и затоплений эвакуировали около 1200 человек, сообщает Европейская правда.
На вторые сутки после начала шторма "Ганс" уровень воды в потоках и озерах стремительно повышается, те или иные нарушения сообщения есть в сотнях мест на юге страны.
Главные дороги из Осло в Тронхейм перекрыты, гражданам советуют отложить поездки. Железнодорожное сообщение из Осло в аэропорт остается остановленным.
Управление по вопросам водных ресурсов и энергии (NVE) сообщает, что в нескольких крупных озерах и реках в ближайшие дни уровень воды установит исторические рекорды.
В озерах Кредерен, Тюрифьорд, Раннсфьорд и Спериллен вода в ближайшие дни может подняться на 1-3 метра.
Одна из крупнейших рек Норвегии Драмменсвассдрагет также может достичь рекордного уровня. Владельцев домов над водоемами призывают подготовиться ко всем сценариям. Также людей просят не выходить на берег и на мосты, потому что при этих условиях там возможны внезапные оползни и разрушения.
Число эвакуированных из опасных мест из-за угрозы затопления или оползней достигло 1200 человек.
В районе поселка Хемседал, что в горах между Осло и Бергеном, поток полностью затопил прибрежный кемпинг. По меньшей мере один из домиков и караван уплыли за водой.
В муниципалитете Аурланд спасательные команды несколько часов искали женщину-туристку в возрасте около 70 лет, которая упала в поток. Ее госпитализировали с тяжелыми травмами.
Серьезно повреждена электростанция в одном из городов муниципалитета Иннланнет.