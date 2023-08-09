Bloomberg: Почему рубль приблизился к отметке 100 за доллар

Падение российского рубля продолжается на фоне значимого оттока валюты, ухудшения условий внешней торговли и санкций в связи с войной против Украины. Об этом говорится в публикации Bloomberg, сообщает Укринформ.

Как отмечается, падение российского рубля почти не уменьшается на фоне значительного оттока валюты из РФ и ухудшения условий внешней торговли, поскольку санкции в результате войны в Украине негативно влияют на российскую экономику.

Рубль ослаб на 23% по отношению к доллару в этом году, что переместило его в тройку наихудших валют, вместе с турецкой лирой и аргентинским песо.

"Рубль торговался ниже 97 за доллар сегодня и приближается к отметке 100 за доллар, уровень, который последний раз наблюдался в течение первого месяца после того, как российский лидер Владимир Путин отдал приказ о вторжении в Украину в феврале 2022 года" , - говорится в сообщении.

Ожидается, что профицит счета текущих операций – примерно разница между экспортом и импортом – будет близок к нулю в июле после того, как в июне стал отрицательным, по оценкам Bloomberg Economics.

Как ожидается, профицит счета текущих операций – разница между экспортом и импортом – будет близок к нулю в июле после того, как в июне он стал отрицательным. Глава Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина неоднократно указывала на ухудшение условий внешней торговли как на основную причину для обвала рубля, за исключением интервенции для поддержки обменного курса.

Российская валюта упала в цене почти вдвое по сравнению с прошлогодним пиком контроля над капиталом на фоне увеличения государственных расходов, падения доходов от энергетики и стремления россиян размещать средства на зарубежных счетах.

Последние данные Центрального банка РФ показали, что в июне крупные российские экспортеры продали на рынке 84% своей валютной выручки. Но их доходы – ключевой источник получения твердой валюты для Москвы после вторжения – сократились до 6,9 млрд долларов в июле с 16,8 млрд долларов за тот же период прошлого года.

Рубль потерял последний источник поддержки, который он получал от регулярных продаж российским минфином иностранной валюты, поскольку финансовые власти с августа перешли к покупкам в рамках бюджетного правила.

Психологически важная отметка в 100 рублей за доллар может быть достигнута в ближайшее время, считает Георгий Ващенко, заместитель руководителя исследовательского отдела Freedom Finance Global, находящегося в Астане.