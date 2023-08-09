20 депутатов почти не посещали Раду с начала войны – КИУ

Комитет избирателей Украины подсчитал, что 20 народных депутатов пропустили более 90% голосований за последние полтора года с начала полномасштабного вторжения России.

Да, двенадцать из них не проголосовали ни разу. Речь идет о таких избранниках как:

Дмитрий Шенцев,

Олег Волошин,

Андрей Деркач,

Илья Кива,

Александр Ковалев,

Тарас Козак,

Наталья Королевская,

Ренат Кузьмин,

Виктор Медведчук,

Вадим Рабинович,

Юрий Солод,

Федор Христенко

Почти все они уже потеряли депутатский мандат, часть лишена гражданства Украины и подозреваема в уголовных производствах о государственной измене.

Также почти не голосовали во время заседаний парламента Степан Ивахов (принял участие в 0,03% голосований), Игорь Палица (2%), Анжелика Лабунская (3%), Александр Дубинский (4%), Вадим Столар (6%), Анатолий Урбанский (9%), а также Юлия Левочкина и Игорь Абрамович, прекратившие свои полномочия.

С другой стороны, по данным КИУ ряд народных депутатов продемонстрировали высокие показатели участия в голосованиях. Они приняли участие почти в 100% голосования:

Георгий Мазурашу, "Слуга Народа", принял участие в 99,4% голосований; Владимир Захарченко, "Слуга Народа", 98%; Дмитрий Припутень, "Слуга Народа", 98%; Игорь Копытин, "Слуга Народа", 97%; Андрей Клочко, "Слуга Народа", 97%; Михаил Цымбалюк, ВО "Батькивщина", 97%; Александр Бакумов, "Слуга Народа", 96%; Максим Заремский, "Слуга Народа", 96%; Сергей Мандий, "Слуга Народа", 96%; Владимир Ватрас, "Слуга Народа", 95%.

Всего с начала полномасштабного вторжения состоялось 3395 голосований, в ходе которых было принято более 480 законов.