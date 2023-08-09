20 депутатов почти не посещали Раду с начала войны – КИУ
Комитет избирателей Украины подсчитал, что 20 народных депутатов пропустили более 90% голосований за последние полтора года с начала полномасштабного вторжения России.
Да, двенадцать из них не проголосовали ни разу. Речь идет о таких избранниках как:
- Дмитрий Шенцев,
- Олег Волошин,
- Андрей Деркач,
- Илья Кива,
- Александр Ковалев,
- Тарас Козак,
- Наталья Королевская,
- Ренат Кузьмин,
- Виктор Медведчук,
- Вадим Рабинович,
- Юрий Солод,
- Федор Христенко
Почти все они уже потеряли депутатский мандат, часть лишена гражданства Украины и подозреваема в уголовных производствах о государственной измене.
Также почти не голосовали во время заседаний парламента Степан Ивахов (принял участие в 0,03% голосований), Игорь Палица (2%), Анжелика Лабунская (3%), Александр Дубинский (4%), Вадим Столар (6%), Анатолий Урбанский (9%), а также Юлия Левочкина и Игорь Абрамович, прекратившие свои полномочия.
С другой стороны, по данным КИУ ряд народных депутатов продемонстрировали высокие показатели участия в голосованиях. Они приняли участие почти в 100% голосования:
- Георгий Мазурашу, "Слуга Народа", принял участие в 99,4% голосований;
- Владимир Захарченко, "Слуга Народа", 98%;
- Дмитрий Припутень, "Слуга Народа", 98%;
- Игорь Копытин, "Слуга Народа", 97%;
- Андрей Клочко, "Слуга Народа", 97%;
- Михаил Цымбалюк, ВО "Батькивщина", 97%;
- Александр Бакумов, "Слуга Народа", 96%;
- Максим Заремский, "Слуга Народа", 96%;
- Сергей Мандий, "Слуга Народа", 96%;
- Владимир Ватрас, "Слуга Народа", 95%.
Всего с начала полномасштабного вторжения состоялось 3395 голосований, в ходе которых было принято более 480 законов.