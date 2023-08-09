20 депутатов почти не посещали Раду с начала войны – КИУ

20 депутатов почти не посещали Раду с начала войны – КИУ
Фото: president.gov.ua

Комитет избирателей Украины подсчитал, что 20 народных депутатов пропустили более 90% голосований за последние полтора года с начала полномасштабного вторжения России.

Да, двенадцать из них не проголосовали ни разу. Речь идет о таких избранниках как:

  • Дмитрий Шенцев,
  • Олег Волошин,
  • Андрей Деркач,
  • Илья Кива,
  • Александр Ковалев,
  • Тарас Козак,
  • Наталья Королевская,
  • Ренат Кузьмин,
  • Виктор Медведчук,
  • Вадим Рабинович,
  • Юрий Солод,
  • Федор Христенко

Почти все они уже потеряли депутатский мандат, часть лишена гражданства Украины и подозреваема в уголовных производствах о государственной измене.

Также почти не голосовали во время заседаний парламента Степан Ивахов (принял участие в 0,03% голосований), Игорь Палица (2%), Анжелика Лабунская (3%), Александр Дубинский (4%), Вадим Столар (6%), Анатолий Урбанский (9%), а также Юлия Левочкина и Игорь Абрамович, прекратившие свои полномочия.

С другой стороны, по данным КИУ ряд народных депутатов продемонстрировали высокие показатели участия в голосованиях. Они приняли участие почти в 100% голосования:

  1. Георгий Мазурашу, "Слуга Народа", принял участие в 99,4% голосований;
  2. Владимир Захарченко, "Слуга Народа", 98%;
  3. Дмитрий Припутень, "Слуга Народа", 98%;
  4. Игорь Копытин, "Слуга Народа", 97%;
  5. Андрей Клочко, "Слуга Народа", 97%;
  6. Михаил Цымбалюк, ВО "Батькивщина", 97%;
  7. Александр Бакумов, "Слуга Народа", 96%;
  8. Максим Заремский, "Слуга Народа", 96%;
  9. Сергей Мандий, "Слуга Народа", 96%;
  10. Владимир Ватрас, "Слуга Народа", 95%.

Всего с начала полномасштабного вторжения состоялось 3395 голосований, в ходе которых было принято более 480 законов.

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