Германия потратила 55 тысяч евро на Меркель после ее отставки

Правительство Германии потратило почти 55 тысяч евро на прически и макияж бывшего канцлера Ангелы Меркель после того, как она покинула пост в 2021 году, сообщает Европейская правда.

Об этом узнало издание Tagesspiegel со ссылкой на документы, полученные посредством запроса на основании Закона о свободе информации.

Несмотря на то, что Меркель покинула самую высокую должность в Германии почти два года назад, она все еще выставляет счета федеральному правительству за некоторые расходы.

Согласно информации, Меркель не пользуется услугами своей бывшей визажистки, а теперь полагается на новую парикмахершу-визажистку, также работающую дизайнером одежды.

Федеральное правительство оплачивает прически и макияж Меркель как для публичных, так и для частных мер. Она выставила счет на 17 200 евро в 2023 году и на 37 780 евро в 2022 году.

Это означает, что за хороший внешний вид бывшей главы правительства в Берлине платят около 3000 евро в месяц. Если стилистка сопровождает Меркель на встрече, то это предполагает расходы на ее проезд и гостиницу.

"Принятие на себя расходов связано с выполнением постоянных официальных обязанностей – независимо от того, являются ли они публичными или непубличными" , – сообщили в немецкой канцелярии.

Рост расходов на парикмахерские услуги и визаж для чиновников в прошлом вызвал определенную критику, а президент Ассоциации налогоплательщиков Райнер Гольцнагель заявил, что расходы должны быть "сведены к минимуму, а в случае сомнений – оплачиваться приватно".

Действующий канцлер Германии Олаф Шольц также не жалеет средств на публичные выходы, сообщает издание. В этом году представители канцелярии потратили 21 808 евро на прически и макияж, в то время как в 2022 году эта цифра достигла 39 910 евро.

На прошлой неделе лидер Баварии Маркус Зедер попал в заголовки СМИ, когда сообщили, что только в 2022 году его офис потратил почти 180 тысяч евро на фотографов-фрилансеров в дополнение к 36 тысячам евро в год для постоянного фотографа.