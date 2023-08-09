Минфин посчитал количество чиновников в Украине

На начало июля текущего года в 107 органах государственной власти фактически работало 173,1 тысяч человек. За первое полугодие численность работников сократилась на 2,7 тысячи человек. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минфина.

Отмечается, что наибольшая численность работников была в Государственной налоговой службе – 22 тысячи человек и Пенсионном фонде – 22 тысячи.

Далее следуют Министерство юстиции – 12,3 тысячи человек, Государственная таможенная служба – 9,8 тысячи и Государственная казначейская служба – 9,7 тысячи.

Всего в органах государственной власти по состоянию на начало ІІІ квартала 2023 года функционирует (без учета сектора безопасности и обороны) Секретариат КМУ и 17 министерств, 20 служб, 14 агентств, 4 инспекции, 4 комиссии, 8 других государственных органов, численность которых устанавливается Правительством, а также 9 государственных органов, численность которых не устанавливается Кабмином, 24 местных государственных администрации и 6 органов судебной власти.