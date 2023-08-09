В Кропивницком задержали депутата по подозрению в вымогательстве

Служба безопасности заявила о задержании депутата горсовета Кропивницкого по подозрению в вымогательстве, сообщает Лига.net.

Как отмечается, в результате спецоперации СБУ в Кропивницком нейтрализована преступная группировка рэкетиров, которую, по данным правоохранителей, возглавлял действующий депутат городского совета.

Следствие заявляет, что у местного предпринимателя, с которым депутат имеет общий бизнес, "выбивали" $92 000 – в качестве уплаты несуществующего долга.

"В случае неуплаты депутат и его подельник угрожали как физической расправой над потерпевшим, так и лишением имущественных прав его и близких. Во время встреч, требуя "долг", депутат неоднократно наносил телесные повреждения потерпевшему" , – сообщили в Офисе генпрокурора.

Сотрудники СБУ заявляют, что задержали депутата во время передачи ему второй части денег – $29 000.

Фото: Офис генпрокурора

"Перед этим украинская спецслужба задокументировала факт получения первого "транша" от предпринимателя" , – заявили в СБУ.

На основании собранных доказательств депутата и его сообщника уведомили о подозрении в вымогательстве, совершенном организованной группой в условиях военного положения.

Решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей.