WP: Путин давится украинским дикобразом

Во времена, когда армия Украины медленно и дорогой ценой продвигается вперед в ходе летнего наступления, пока не приведшего к прорыву, в Киеве и Вашингтоне чувствуется разочарование. Поэтому, возможно, это хороший момент, чтобы напомнить об одной из скрытых сильных сторон Украины. Представители администрации Джо Байдена назвали ее "стратегией дикобраза".Об этом в статье для Washington Post пишет американский журналист и писатель Дэвид Игнатиус, сообщает Зеркало недели.

Он вспомнил, как в январе 2022 года, за месяц до российского вторжения, описывал вызов для Белого дома так: «Как США и их союзники могут помочь Украине стать дикобразом: колючей, упрямой нацией, которую трудно переварить российской армии-захватчику?».

Что бы кто ни говорил о войне, эта стратегия сработала. Российские военные не смогли «переварить» Украину. Штурм Киева в первые месяцы был катастрофическим провалом. Дикобраз отбросил захватчиков в прошлом году в Харьковской и Херсонской областях. И сейчас, километр за километром, Украина медленно продвигается на юге и востоке.

«Мы приняли стратегию, чтобы создать для России как можно больше проблем, если она вторгнется» , – объяснил заместитель советника президента США по вопросам национальной безопасности Джон Файнер.

И это сработало: Россия не поглотила Украину и, по всей вероятности, никогда не поглотит. Цель Украины теперь сместилась с блокирования окупантов на их изгнание. Но прорваться через российские минные поля до боли сложно. И это уже стоило жизней и техники. В этом году Украина еще может добиться своей цели: перерезать российский коридор в Крым и поставить российское содержание самого полуострова под вопрос. Но уже через три месяца начнется октябрьская грязь, которая, скорее всего, остановит продвижение Украины вперед.

Путин, похоже, все еще верит, что может истощить соперника. Возможно, он думает, что если его избитая армия выстоит, то в Белый дом вернется гибкий Дональд Трамп и даст ему то, что он хочет.

«Но Путину приходится бороться с тем, что я бы назвал «тремя П»: пропагандистской битвой, которую он проиграет, партизанской войной на территориях, которые, как он утверждает, Россия аннексировала, и растущей политической фрагментацией внутри страны» , - пишет Игнатиус.

Попытка «переждать» может оказаться «плохой ставкой», – утверждает один высокопоставленный чиновник администрации Байдена. Игнатиус согласен с ним.

На пропагандистском фронте страны Глобального Юга, похоже, начинают склоняться в сторону Украины. Представители Бразилии, Индии, ЮАР и Турции встретились в минувшие выходные в Саудовской Аравии, чтобы выслушать мирное предложение украинских представителей, в основе которого лежит полный вывод российских войск. На встрече, которую министр иностранных дел Украины назвал прорывом и исторической победой, присутствовал представитель Китая.

Россия болезненно отреагировала не на это. Заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков заявил, что «бесполезная» встреча была «обречена на провал».

Игнатиус также обращает внимание на партизанскую войну и вооруженное сопротивление в четырех областях, которые Россия якобы «аннексировала» в прошлом году. Сообщения в социальных сетях описывают большое количество партизанских нападений в этом году.

«Возьмем Запорожскую область, граничащую с Азовским морем: российские чиновники или коллаборанты там пострадали от взрывов двух заминированных автомобилей в январе, самодельного взрывного устройства в феврале, заминированного автомобиля в марте, бомбы в апреле и двух заминированных автомобилей, взорванного железнодорожного пути и снайперской атаки в июне» , – пишет автор.

Он также напоминает, что партизаны в оккупированном Крыму взорвали газопровод в марте, напали на железнодорожные пути в мае и июне, а также склад боеприпасов в июле. Были также сообщения, что участники сопротивления напали на одного коллаборанта, когда он находился в парикмахерской в Луганске. Также они отравили российских офицеров, праздновавших День ВМФ России в Мариуполе, убив двоих и ранив 15 человек.

Россия жестоко пытается подавить сопротивление в этих регионах, вывозя детей с оккупированных территорий в РФ и заставляя жителей получать паспорта для получения медицинской помощи. Эта ужасная тактика напоминает попытки Иосифа Сталина переселить людей и перекроить границы. Но результатом на этот раз для России, вероятно, будет создание еще большего неперевариваемого кома сопротивления.

Путин может думать, что сможет превратить Украину в еще один «замороженный конфликт», если затянет боевые действия. Но поколение украинцев учится ненавидеть россиян, и партизанская борьба будет продолжаться.

«Цель Украины состоит в том, чтобы положить конец лжи о российской аннексии и показать, как дорого это будет стоить» , – говорит высокопоставленный американский чиновник.

Наконец, Путин сталкивается с растущими проблемами дома из-за конвульсий, вызванных его авантюрой в Украине. Блестящий итог растущего политического беспорядка в России был опубликован на этой неделе в журнале Foreign Affairs Татьяной Становой, аналитиком Российского центра Карнеги.

«Война начала менять Россию, и, вероятно, происходят глубокие внутренние сдвиги: в путинском режиме, в восприятии Путина элитами и в отношении общественности к войне» , - пишет она.

Фрагментированная, деморализованная Россия – это игровая площадка для дьявола. В своей дезориентации россияне стремятся к порядку и победе. Согласно внутренним опросам, на которые ссылается Становая, россияне поддерживают Путина сильнее, чем до войны, они злее на Запад и выражают сильную поддержку своим войскам. Внутреннее беспорядок в России создает серьезную дилемму для Путина, но он также очень опасен и для Запада.

Простой факт заключается в том, что Россия давится Украиной. И от того, как долго продлится война, проглотить дикобраза не станет легче.