Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что Россия будет наращивать войска на своих западных границах, сообщает Деловая столица.

Об этом сообщает Sky News.

Отмечается, что это произошло после того, как Польша, Литва и Латвия объявили о планах усилить свою армию на границах с Беларусью.

Шойгу также заявил, что ожидает, что значительные силы и вооружения НАТО будут размещены в только что присоединившейся к военному альянсу Финляндии.

Следует отметить, что на западе Россия граничит с Норвегией, Финляндией, Эстонией, Литвой, Польшей, Беларусью, Украиной, Грузией и Азербайджаном.

Как сообщалось, пограничная служба Польши попросила Министерство обороны направить к границе с Беларусью еще 1 тысячу военных.