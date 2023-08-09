FT: Венгры Украины отворачиваются от Орбана из-за его симпатии к РФ

Чинадеевский замок в самой западной области Украины на протяжении многих лет устраивал средневековые представления с рыцарскими боями, пытаясь возродить чувство идентичности проживавших здесь веками этнических венгров. Но после полномасштабного вторжения России в Украину в прошлом году венгерское меньшинство в Закарпатье все чаще чувствует себя ближе к Киеву, чем к Будапешту, где премьер-министр Виктор Орбан укрепляет свои связи с российским президентом Владимиром Путиным, сообщает Зеркало недели.

Об этом пишет Financial Times, добавляя, что венгры - самая большая среди всех групп этнических меньшинств в Закарпатье. В прошлом венгерская община насчитывала около 150 тысяч человек, сейчас его численность составляет около 70-80 тысяч.

«Здесь нет венгров, есть только я. Все остальные ассимилировались... или уехали» , – сказал Йожеф Бартош, директор замка.

Он добавил, что община «пострадала от последствий» продолжительной розни между Будапештом и Киевом. Статус венгров – особенно право на образование на родном языке – уже давно остается причиной для споров между Венгрией и Украиной. В обращении, в котором Орбан изложил свое политическое видение, он обвинил Киев в «венгрофобии». Он также неоднократно угрожал заблокировать украинские заявки на вступление в ЕС и НАТО из-за прав меньшинств.

Financial Times пишет, что после аннексии Россией Крыма и части Донбасса в 2014 году Киев пытался укрепить национальную идентичность. Поэтому в 2017 году принял закон, в определенной степени ограничивающий права меньшинств, в том числе в области образования. Это возмутило венгерскую общину и заставило ее поддержать Орбана. Но после полномасштабного вторжения в прошлом году большинство венгров в Закарпатье изменили свое мнение.

«Раньше я считал себя венгром с украинским гражданством. Это изменилось, когда Орбан сказал, что это не его война и мы должны согласиться на прекращение огня. То, что делает Орбан... идет на пользу только чужим интересам» , – говорит Дьордь Булеца, директор компании, импортирующей товары из Венгрии.

«Война изменила все. Венгры на Закарпатье больше не поддерживают Орбана» , – добавил он.

По словам предпринимателя, права меньшинств – это не проблема. До 10 лет в школах все еще можно преподавать все на венгерском языке, а затем постепенно вводить украинский.

«Закон есть закон. Мы в Украине. Это нормально, если вы не разговариваете по-украински? Нет. Россияне используют этот вопрос. Орбан – их пешка» , – сказал Булеца.

Москва действительно пытается разжечь межэтническую напряженность, - говорит Ярослав Галас, бывший заместителем главы областной администрации Закарпатья, пока не стал военным после вторжения России. В 2018 году на венгерский культурный центр в Закарпатье дважды нападали. Хотя никто не пострадал, СБУ начала широкое расследование. Галас рассказал, что тесно сотрудничал со службой и выяснил, что первый взрыв совершила группа поляков с российскими связями. Второй взрыв был чисто российским делом.

«Москва хотела подлить масла в огонь, разжегший закон об образовании» , - сказал Галас.

На момент нападений у Украины была информация о том, что Россия определила Закарпатье как уязвимое место для эксплуатации межнациональной напряженности и, в конце концов, даже для отделения региона от Украины, - добавил бывший украинский чиновник.

«Связи между Будапештом и Киевом были напряженными, и Россия увидела возможность вмешаться в ситуацию» , – пояснил Галас.

Однако после вторжения в 2022 году россияне стали уделять меньшее внимание Закарпатью. Как и Галас, сотни этнических венгров присоединились к обороне и помогли освободить село Амбарное в Харьковской области 23 октября, что совпало с национальным праздником Венгрии, посвященным антисоветской революции 1956 года.

Опубликованное тогда видео, на котором лейтенант Федор Шандор с двумя товарищами держат украинский и венгерский флаги и выкрикивают "Вперед, Венгрия!", стало вирусным. После этого Шандор получил сотни предложений о помощи от венгерских граждан: в течение двух недель его подразделение начало получать жизненно необходимое оборудование, в том числе зарядные устройства, беспилотники и рации.

По подсчетам Шандора, на передовой находятся 374 венгра, 31 из них погиб в бою. Киев назначил его своим следующим послом в Будапеште. Венгрия еще не приняла его, но он уверен, что займет этот пост.

«Венгрия в наших сердцах и мыслях как родина, но мы живем в Украине, мы украинцы венгерского происхождения. Как и венгры, воевавшие в американской и британской армиях во Второй мировой войне, когда Венгрия была союзником Германии» , – сказал Шандор.

Венгроязычные СМИ в Украине тоже расходятся с официальной позицией Будапешта.

«Мы сообщаем о жертвенности венгров. Но потом Орбан говорит что-то вроде того, что он не может отказаться от российских энергоносителей, и люди снова засыпают нас ненавистными комментариями... «Езжайте в Венгрию, где вам и место» – это самый мягкий из них» , – рассказал Габор. Фехер, редактор венгерских новостей в Ужгороде.

Фехер говорит, что не получает указаний из Киева о чем и как писать, в отличие от венгерских государственных СМИ, доступных по всему Закарпатью, которые транслируют реплики Орбана. Ближе к границе, где живет больше венгров, а венгерские государственные СМИ широко распространены, тезисы Орбана действительно имеют резонанс. Жители даже перевели часы вперед, на часовой пояс Будапешта.

«Люди здесь говорят, что это не наша война» , – сказал высокопоставленный религиозный лидер на условиях анонимности.

Он добавил, что история этого приграничного региона, который на протяжении столетия входил в состав Австро-Венгерской империи, Румынии, Чехословакии, Советского Союза и Украины, означает, что он менее привержен патриотическим целям Киева, чем вся страна.

«Закарпатье – наша родина, а Украина – нет. Мой дедушка родился в Венгрии, вырос в Чехословакии, жил в СССР и умер в Украине, никогда не выезжая из этого села. Политические системы приходят и уходят, а мы просто хотим жить здесь» , – сказал священник.

В течение десятилетия правительство Орбана оказывало венгерской общине культурную и финансовую поддержку, включая быстрый путь к обретению гражданства и противоречивую программу выдачи паспортов ЕС. Это побудило многих покинуть Закарпатье и искать лучшую жизнь в других европейских странах.

Когда Россия вторглась в прошлом году, лидеры венгерской общины призвали молодых мужчин немедленно уехать в Венгрию. Целые села опустели за несколько дней до того, как мужчинам призывного возраста запретили выезжать из Украины. Религиозный лидер, с которым общались журналисты Financial Times, похвалил раннюю эвакуацию как «шаг большой предусмотрительности, позволивший нам спасти жизнь».

По словам Ласло Зубанича, лидера венгерской политической партии в Закарпатье, это приведет к сокращению политического и образовательного существования.

«В конце концов мы станем меньшей, менее мощной общиной» , – сказал он.

Во время недавней экскурсии по Чинадиевскому замку директор Бартош надел рыцарскую одежду и позировал с группой посетителей, преимущественно это были женщины из региона.