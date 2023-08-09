Экономика Китая впадает в дефляцию на фоне замедленного восстановления — FT

Экономика Китая впала в дефляцию после того, как потребительские цены снизились впервые с начала 2021 года, что является одним из ярких показателей проблем, с которыми столкнулись политики страны, пытаясь возродить сферу потребления. Об этом, со ссылкой на FT, сообщает Зеркало недели.

Согласно официальной статистике, опубликованной в среду, 9 августа, индекс потребительских цен в июле снизился на 0,3% в годовом исчислении после того, как месяцем ранее он не изменялся. Индекс цен производителей, отражающий цены на товары после того, как они выходят из заводов, снизился на 4,4% в июле.

Потребительские цены, которые в последний раз попадали "в негативную зону" в феврале 2021 года, уже несколько месяцев находятся на грани дефляции, поскольку ожидаемое восстановление потребительских расходов не произошло после того, как власти Китая отменили коронавирусные ограничения в начале года.

Переход к дефляции будет подпитывать призывы к большему государственному стимулированию в то время, когда политики столкнулись с замедлением сектора недвижимости и слабостью торговли, что привело к ослаблению экономического импульса.

"Китайская экономика сейчас находится под серьезным риском сползания в дефляционный эпизод, который может повлечь за собой самоусиление нисходящей спирали роста и доверия частного сектора" , - сказал эксперт по финансам Китая в Корнельском университете Эсвар Прасад.

По его мнению, правительство страны должно действовать быстро и решительно, прежде чем ситуация выйдет из-под контроля.

Китай противостоял глобальной инфляционной тенденции других крупных экономик, многие из которых развернули масштабные меры по стимулированию во время пандемии. Пекин, напротив, пытался контролировать вирус с помощью трехлетней политики "нулевого ковида".

Китайские политики пытались восстановить доверие к экономике с момента ее открытия после пандемии, снизив некоторые процентные ставки и предложив налоговые льготы для бизнеса, но не прибегли к значительным стимулам. В конце прошлого месяца политбюро руководящей Коммунистической партии признало, что восстановление экономики происходит "извивающимися темпами", и заявило, что будет "активно расширять внутренний спрос".

Национальное бюро статистики Китая в среду сообщило, что средняя инфляция потребительских цен за год составила всего 0,5%, что значительно отстает от целевого среднего уровня инфляции в 3% в этом году, подчеркивая рост разногласий между ожиданиями и реальностью на местах.

Целевой показатель роста валового внутреннего продукта Пекина на уровне 5 процентов на 2023 год, самый низкий за последние десятилетия, первоначально рассматривался как осторожный, но месяцы стабильно слабых данных подпитывают более широкий пессимизм по поводу перспектив роста.

Между первым и вторым кварталами года экономика выросла всего на 0,8%, а данные, опубликованные во вторник, показали, что экспорт в июле упал на 14,5% в годовом исчислении, что является наиболее стремительным падением с начала пандемии. Импорт сократился на 12,4% в годовом исчислении в долларовом эквиваленте, что является самым большим падением с января.

Экономист Дан Ван сказал, что показатели инфляции и торговли являются "отражением более низкой покупательной способности и слабого доверия потребителей".

На следующей неделе будут опубликованы новые данные, которые предоставят широкий обзор экономической активности в июле, включая промышленное производство и розничные продажи.

Цены производителей, которые в значительной степени определяются стоимостью товаров и сырья, застряли в негативной зоне за последние десять месяцев, тогда как производственная активность сокращалась четыре месяца подряд, что отражает слабый спрос на китайский экспорт.

По данным FT, китайские власти давят на известных местных экономистов, чтобы те избегали обсуждения таких негативных тенденций, как дефляция, поскольку растет обеспокоенность способностью Пекина ускорить восстановление экономики страны.

В начале 2022 года распространялись надежды на то, что экономика Китая, а следовательно, и мировая экономика, готова к подъему после трех лет строгих ограничений от политики «нулевого COVID», которая подавляла спрос, препятствовала производству, расшатывала цепи поставок и повлекла за собой наиболее значительное замедление экономики страны со времен начала рыночных реформ в конце 70-х годов.

Первоначально некоторые отрасли китайской экономики действительно росли. В первые несколько месяцев 2023 года вырос экспорт, и казалось, что даже неустанно падающий рынок жилой недвижимости наконец оттолкнулся от дна. Но в конце второго квартала последние данные о ВВП показали совсем другую картину: общий рост был слабым и, похоже, имел тенденцию к понижению. Осторожные иностранные инвесторы и ограниченные в финансах местные органы власти в Китае решили не поддерживать первоначальный импульс, пишет Foreign Affairs.