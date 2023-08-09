В Германии подтвердили передачу Украине дополнительных танков Leopard-1
Германия дополнительно поставит Украине 25 танков Leopard 1, которые были выкуплены у Бельгии, сообщает Деловая столица.
Об этом заявили в Министерстве обороны ФРГ со ссылкой на "Немецкую волну".
Речь идет о танках, которые были сняты с вооружения армии Бельгии и проданы частной компании. Всего Украине будет поставлено 25 танков Leopard 1, пять бронированных ремонтно-эвакуационных машин и два учебных танка.
Как сообщалось, ранее стало известно, что неизвестная страна тайно оплатила ремонт и модернизацию 50 танков Leopard 1, которые были выкуплены компанией OIP Land Systems у Вооруженных Сил Бельгии. Танки покупались для последующей отправки в Украину.
Позже издание Handelsblatt сообщило, что танки выкупил немецкий концерн Rheinmetall.