В Германии подтвердили передачу Украине дополнительных танков Leopard-1

Германия дополнительно поставит Украине 25 танков Leopard 1, которые были выкуплены у Бельгии, сообщает Деловая столица.

Об этом заявили в Министерстве обороны ФРГ со ссылкой на "Немецкую волну".

Речь идет о танках, которые были сняты с вооружения армии Бельгии и проданы частной компании. Всего Украине будет поставлено 25 танков Leopard 1, пять бронированных ремонтно-эвакуационных машин и два учебных танка.

Как сообщалось, ранее стало известно, что неизвестная страна тайно оплатила ремонт и модернизацию 50 танков Leopard 1, которые были выкуплены компанией OIP Land Systems у Вооруженных Сил Бельгии. Танки покупались для последующей отправки в Украину.

Позже издание Handelsblatt сообщило, что танки выкупил немецкий концерн Rheinmetall.