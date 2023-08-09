Гарантии безопасности для Украины: Латвия присоединилась к декларации
Латвия стала тринадцатой страной, присоединившейся к декларации G7 в поддержку Украины, сообщает Деловая столица.
Об этом сообщил латвийский премьер-министр Кришьянис Кариньш.
"Латвия присоединяется к декларации G7 в поддержку Украины. Вместе с нашими партнерами мы будем поддерживать Украину в ее борьбе против российской агрессии столько, сколько потребуется", – написал он в Twitter.
Кариньш также добавил, что его страна ожидает создания специального международного трибунала по поводу российской агрессии против Украины.
Как сообщалось, 12 июля страны "Группы семи" (G7) согласовали декларацию о долгосрочных гарантиях безопасности и экономической поддержке Украины.