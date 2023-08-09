Суд признал законным изгнание попов УПЦ МП из Киево-Печерской лавры

Хозяйственный суд Киева решением от 9 августа признал законным расторжение договора между мужским монастырем УПЦ Московского патриархата и заповедником "Киево-Печерская лавра", сообщает Деловая столица.

Об этом сообщает Министерство культуры и информационной политики.

"Хозяйственный суд города Киева признал законным расторжение договора безвозмездного пользования, заключенного между Свято-Успенской Киево-Печерской Лаврой (Мужской монастырь) Украинской Православной Церкви и Национальным заповедником "Киево-Печерская лавра". Речь идет о помещении Нижней Лавры" , — говорится в сообщении.

Тем самым суд отказал в удовлетворении исковых требований Мужского монастыря УПЦ МП в Нижней Лавре о безвозмездном пользовании зданием и имуществом, являющимся государственной собственностью.

Напомним, заповедник "Киево-Печерская лавра" расторг Договор о безвозмездном пользовании имуществом со Свято-Успенской Киево-Печерской Лаврой (Мужской монастырь) 29 марта 2023 года.

Как сообщалось, 5 июня специальная комиссия Минкульта завершила работу на территории Киево-Печерской Лавры и вернула в пользование государства 79 объектов.