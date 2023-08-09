США объявили о новых санкциях против Беларуси

Министерство финансов Соединенных Штатов в среду по случаю третьей годовщины массовых протестов в Беларуси из-за фальсифицированных президентских выборов объявили о введении санкций в отношении ряда белорусских физических и юридических лиц, сообщает Европейская правда.

Об этом говорится в заявлении ведомства.

Новые санкции США касаются восьми физических и пяти юридических лиц, а также одного воздушного судна. Подсанкционные лица, отмечает американский Минфин, причастны к репрессиям белорусского режима против гражданского общества, соучастию в войне России против Украины и обогащении Александра Лукашенко.

Речь идет о трех государственных предприятиях – крупнейшем государственном перевозчике Беларуси "Белавиа", а также борту Лукашенко EW-301PJ; "Минском заводе гражданской авиации", причастном к ремонту российской техники; и Белорусском металлургическом заводе.

В санкционном списке США оказались также директор Белорусского металлургического завода Дмитрий Корчик и его дочернее предприятие, зарегистрированное в Майами; департамент финансовых расследований Комитета государственного контроля Беларуси и четверо его сотрудников, причастных к подавлению свободы слова в стране.

Кроме того, американский Минфин ввел ограничения в отношении Алексея Алексина – одного из "кошельков" Лукашенко, двух его сыновей и жены за помощь белорусскому режиму в уклонении от санкций.

Одновременно Государственный департамент США ввел визовые ограничения для 101 чиновника белорусского режима, среди которых – несколько судей, вынесших политически мотивированные приговоры против белорусов.

Как известно, президентские выборы 2020 года были признаны сфальсифицированными в пользу Лукашенко, который устроил репрессии против несогласных протестующих. По оценкам правозащитников, по меньшей мере 1500 человек в Беларуси являются политическими заключенными.

Напомним, на прошлой неделе Совет Европейского Союза одобрил введение санкций против 38 физических и трех юридических лиц из Беларуси в связи с ухудшением ситуации с правами человека в стране.

Также Совет ЕС расширил запрет на экспорт в Беларусь ряда критических товаров и технологий, которые способствуют укреплению военного и технологического потенциала Беларуси. Также введен дополнительный запрет на экспорт огнестрельного оружия и боеприпасов, а еще – товаров и технологий, которые могут использовать в авиации и космической отрасли.