Украина получила еще две пусковые установки ЗРК Patriot от Германии

Немецкое правительство в среду отчиталось об очередном транше военной помощи Украине за последнюю неделю, среди которого упомянуло две пусковые установки зенитно-ракетного комплекса Patriot, сообщает Европейская правда.

Об этом сообщает пресс-служба правительства Германии.

Кроме пусковых установок Patriot, Украина получила от Германии 6525 155-мм дымовых боеприпасов, 10 гусеничных вездеходов BV206, пять автомобилей охраны границы, четыре разведывательных беспилотника VECTOR.

Упоминаются также материалы для обезвреживания взрывоопасных предметов, более тысячи биноклей и 20 тысяч защитных очков, шесть седельных тягачей 8x8 HX81 и пять полуприцепов, два тяжеловоза 8х6 с контейнерами, а еще – 40 тысяч аптечек.

Напомним, Германия передала Украине зенитно-ракетный комплекс Patriot с ракетами к нему в апреле 2023 года. В состав одного комплекса входят радар, командный пункт и до восьми пусковых установок, рассчитанных на четыре ракеты каждая.

Кроме того, Украина также получила еще один комплекс Patriot от США и дополнительные пусковые установки от Нидерландов.

Компания Raytheon Technologies, которая является производителем систем противовоздушной обороны Patriot, планирует значительно нарастить объемы производства и передать Украине дополнительные системы.