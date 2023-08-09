Игнат объяснил, почему в Telegram запестрело сообщениями о пусках "Кинжалов"

Во время второго взлета истребителя МиГ-31К в России 9 августа работа вражеской РЭБ имитировала запуск "Кинжалов", сообщает Украинская правда.

Об этом заявил спикер Воздушных сил полковник Юрий Игнат в эфире национального телемарафона.

"Что произошло? Очередной взлет МиГ-31 с аэродрома Саваслейка. Как известно МиГ-31К является носителем аэробаллистических ракет Х-47 "Кинжал"... Когда был зафиксирован уже отбой тревоги, был повторный взлет, поэтому была вероятная угроза применения ракет "Кинжал".

Собственно, почему поднялось это информационное напряжение. Потому что была "засечка" в районе северных областей. Соответственно многие телеграмм-каналы уже начали писать, что движутся ракеты "Кинжал" в направлении Винницкой области или других.

"Засечка" со скоростью 7500 (км в час) - это характерный маркер того, что это может двигаться именно аэробаллистическая ракета. Такие же "засечки" были и накануне Дня Воздушных сил, когда враг "поздравил" нас с профессиональным праздником таким образом. Но тогда были реальные "Кинжалы", три пуска ракет и между ними было и несколько имитационных.

Имитационные - то есть работают вражеские средства радиоэлектронной борьбы и, собственно, создаются такие ложные "метки". Такие метки, очевидно, были и сейчас".

Офицер отметил, что информации о прилетах или взрывах на территории Украины нет.

В то же время Игнат посоветовал не испытывать судьбу и каждый раз соответствующим образом реагировать на воздушную тревогу.