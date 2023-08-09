В Ставропольском крае РФ произошел пожар на территории воинской части
В городе Георгиевск Ставропольского края РФ произошел пожар на территории воинской части, сообщает Украинская правда.
Об этом сообщил глава городского округа Андрей Зайцев, российские Telegram-каналы.
"На территории воинской части по ул. Лермонтова в Георгиевске наблюдалось сильное задымление – произошло возгорание на вещевом складе площадью 300 кв/м. В настоящий момент на месте работает пожарная служба самой воинской части, также направлена техника из Георгиевской и Горячеводской пожарных служб".
Российские Telegram-каналы публиковали фото пожара и больших клубов дыма.
Позже Зайцев написал, что возгорание на территории воинской части уже ликвидировали.
Он уверял, что пострадавших нет, а возможной причиной пожара назвал самовозгорание из-за высокой температуры воздуха.
Предыстория:
- 9 августа произошел взрыв на территории "Загорского оптико-механического завода" в Сергиевом Посаде в Подмосковье. Сильной взрывной волной выбило стекла в близлежащих зданиях. В результате взрыва пострадали 43 человека, 4 здания полностью разрушены, еще 20 повреждены.
- Российское издание "Агентство" сообщило, что "ЗОМЗ" участвовал в разработке "стелс"-бомбардировщика нового поколения.