ВАКС арестовал "Слугу народа" Гунько с залогом

Высший антикоррупционный суд избрал народному депутату от "Слуги народа" Анатолию Гунько меру пресечения в виде ареста на два месяца с возможностью выйти по залог, сообщает Деловая столица.

Об этом сообщает Национальное антикоррупционное бюро.

Гунько арестован до 7 октября с альтернативой залога в 30 млн грн. В случае внесения залога на него возложат ряд обязанностей, в частности сдать паспорта и носить электронный браслет.

Прокурор САП просил арестовать нардепа с альтернативой 50 млн грн залога. По данным следствия, Гунько в сговоре со своим помощником Игорем Калиниченко, который подарил нардепу часы Breguet стоимостью более $10 тыс., и еще одним сообщником Владимиром Ивасиком требовали и получили взятку от представителя сельского предприятия ООО "Агроформ-2019" Никулина.

Деньги они получили за предоставление государственных земель на обработку. Этими землями пользуются опытные хозяйства из структуры Национальной академии аграрных наук. В частности, речь шла о ДГ "Тучинское", расположенном в селе Тучин Ровенской области. Как утверждал прокурор, за каждый 1 га земли необходимо было заплатить $130. В общей сложности речь шла о 1700 га за $221 тыс. С этой суммы необходимо было передать задаток в $85 тыс., а остальное – после уборки урожая.

Как сообщалось, 8 августа правоохранители задержали на взятке народного депутата от "Слуги народа" Анатолия Гунько.