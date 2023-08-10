Байден ограничил американские инвестиции в технологии Китая

Президент США Джо Байден подписал указ об ограничении американских инвестиций в производство отдельных видов технологий, связанных с национальной безопасностью Китая.﻿﻿ Об этом заявиле в Минфине США, сообщает Украинская правда.

Указ Байдена уполномочивает министра финансов США регулировать американские инвестиции в "страны, вызывающие беспокойство", и в "организации, которые занимаются деятельностью, связанной с чувствительными технологиями, критическими для нацбезопасности".

Отмечается, что ограничения прежде всего касаются секторов полупроводников и микроэлектроники, квантовых информационных технологий и искусственного интеллекта.