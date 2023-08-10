В российском Домодедово прогремели взрывы: в городе сильный пожар

В российском городе Домодедово Московской области ночью 10 августа прогремел взрыв, после чего вспыхнул сильный пожар, сообщает Украинская правда.

Как сообщает "Astra" со ссылкой на слова очевидцев, в Домодедово прогремели взрывы, после которых начался пожар.

Информацию о сильном пожаре в Домодедово подтверждают другие российские паблики.

"РИА Новости" пишет со ссылкой на региональное МЧС, что в Домодедово горит автосервис на площади 1 тыс. кв. м.

Российский Telegram-канал "Shot" утверждает, ссылаясь на местных жителей, что причиной пожара стал взрыв баллонов с газом.