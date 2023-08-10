Мэр Москвы сообщил об очередной атаке дронов: утверждает, что все сбили

Мэр столицы РФ Сергей Собянин сообщил ночью 10 августа, что два беспилотника летели в сторону Москвы, однако их якобы сбили российские силы противовоздушной обороны, сообщает Украинская правда.

"Ночью, около 4 часов утра, ПВО сбила два ударных БпЛА, летевших в сторону города. Один – в Калужской области, другой – в районе ЦКАД (центральная кольцевая автомобильная дорога – ред.)" , – сообщил он.

Также в подмосковном Домодедово ночью случился пожар﻿. О его причинах власти пока не сообщают.

Напомним, Ночью 9 августа Москву также пытались атаковать﻿ два дрона. По словам Собянина, их сбили на окраинах города.