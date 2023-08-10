Мэр Москвы сообщил об очередной атаке дронов: утверждает, что все сбили
Мэр столицы РФ Сергей Собянин сообщил ночью 10 августа, что два беспилотника летели в сторону Москвы, однако их якобы сбили российские силы противовоздушной обороны, сообщает Украинская правда.
"Ночью, около 4 часов утра, ПВО сбила два ударных БпЛА, летевших в сторону города. Один – в Калужской области, другой – в районе ЦКАД (центральная кольцевая автомобильная дорога – ред.)", – сообщил он.
Также в подмосковном Домодедово ночью случился пожар. О его причинах власти пока не сообщают.
Напомним, Ночью 9 августа Москву также пытались атаковать два дрона. По словам Собянина, их сбили на окраинах города.