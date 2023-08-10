Аэропорты "Внуково" и "Домодедово" ночью ограничивали работу – росСМИ

Российские аэропорты "Внуково" (Москва) и "Домодедово" (Московская область) ночью 10 августа вводили временные ограничения на вылет и посадку самолетов, сообщает Украинская правда.

По данным "РИА Новости" сейчас аэропорты работают в штатном режиме.

Российский Telegram-канал "Baza" сообщает, что ночью в аэропорту "Внуково" был введен план "Ковер", из-за чего было задержано не менее 11 рейсов.

По предварительным данным канала, план был объявлен около 2:30 из-за обнаружения в небе неизвестных летающих объектов.

Напомним, в Домодедово Московской области ночью 10 августа прогремели взрывы﻿, после чего вспыхнул сильный пожар.

Также, по словам Сергея Собянина ночью два беспилотника пытались атаковать﻿ Москву, однак якобы были сбиты российской ПВО.