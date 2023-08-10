Россияне ночью атаковали нефтебазу в Ровенской области – ОВА

В ночь на 10 августа российские оккупанты совершили массированную атаку беспилотниками на Ровенскую область. В частности, в результате обстрела разрушена нефтебаза.

Об этом сообщил председатель Ровенской ОВА Виталий Коваль.

"Ночью Ровенщина подверглась массированной атаке беспилотниками. К сожалению, разрушена нефтебаза на Дубенщине. Жертв нет" , – сообщил он.

В военной администрации также сообщили, что на месте прилета по нефтебазе работают 45 спасателей и 14 единиц техники, а также привлекли пожарный поезд.

"Химический и радиационный фон в норме. Эвакуация населения не будет применяться" , - добавил Коваль.

В ночь на четверг на территории всей Украины объявляли воздушную тревогу из-за ракетной опасности. В отдельных регионах была угроза применения россиянами ударных беспилотников.