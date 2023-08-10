За сутки на фронте произошло 30 столкновений с оккупантами – Генштаб

В течение 9 августа между Вооруженными силами Украины и российскими оккупантами произошло 30 боевых столкновений.

Об этом говорится в утренней сводке Генерального штаба ВСУ.

За прошедшие сутки враг нанес 3 ракетных и 50 авиационных ударов, совершил 59 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак погибли и ранены среди гражданского населения, разрушения получили жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

В Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях враг совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 40 населенных пунктов, в частности, Хреновка, Семеновка, Бучки, Ясна Поляна Черниговской области; Зноб-Новгородское, Бунякино, Волфино, Степок, Большая Писаревка Сумской области и Красная Заря, Малые Проходы, Гатище, Варваровка, Рубленое и Отрадное в Харьковской области.

На Купянском направлении наши защитники успешно отразили атаки российских войск в районе севернее Синьковки и северо-восточнее Ивановки Харьковской области. Артиллерийские и минометные обстрелы противника подверглись более 10 населенным пунктам, среди них Двухлетняя, Масютовка, Петропавловка, Кучеривка, Кисловка Харьковской области.

На Лиманском направлении противник нанес авиационные удары в районах Белогоровки Луганской области и Спорного и Веселого Донецкой области. Артиллерийские обстрелы противника подверглись населенным пунктам Невское, Белогоровка Луганской области и Торское, Верхнекаменное, Спорное, Раздолевка Донецкой области.

На Бахмутском направлении наши воины стойко держат оборону, успешно отразили атаки противника в окрестностях Клещиевки и северо-восточнее Дружбы Донецкой области. Противник нанес авиационный удар в районах Клещиевки. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 15 населенных пунктов, в том числе Малиновка, Марково, Бахмут, Ивановское, Белая Гора и Плещеевка Донецкой области.

На Авдеевском направлении под плотным огнем авиации и артиллерии противника наши защитники успешно отразили атаки российских войск в районе Авдеевки и юго-восточнее Северного Донецкой области. Враг нанес авиационный удар в районе Авдеевки Донецкой области. Артиллерийские обстрелы подверглись Авдеевке, Карловке, Первомайскому, Невельскому Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать наступление русских войск в районе Марьинки Донецкой области. Враг нанес авиационный удар в районе Красногоровки Донецкой области. Артиллерийские обстрелы подверглись Красногоровке, Георгиевке, Марьинке, Парасковьевке и Новомихайловке Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг предпринял безуспешные попытки восстановить утраченное положение в районе Старомайорское Донецкой области. Нанес авиационные удары в районах Благодатное, Старомайорское Донецкой области. Артиллерийские обстрелы подверглись Угледару, Отрадному, Большой Новоселке, Благодатному, Сторожеву, Старомайорскому Донецкой области.

На Запорожском направлении враг совершил безуспешные наступательные действия в районе южнее Новоданиловки Запорожской области. Артиллерийские обстрелы подверглись более 20 населенным пунктам, среди них Темировка, Красное, Белогорье, Щербаки, Степное, Новоалександровка Запорожской области и Никополь Днепропетровской области.

На Херсонском направлении противник нанес авиационный удар в районе Казачье Херсонской области. Артиллерийские обстрелы врага подверглись более 25 населенным пунктам, среди них Михайловка, Красный Маяк, Ольговка, Приднепровское, Берегово, Станислав Херсонской области и город Херсон; Куцуруб, Очаков Николаевской области.

В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

Авиация сил обороны за прошедшие сутки нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, один по зенитно-ракетному комплексу и еще один по логистическому хабу противника.

Подразделения ракетных войск и артиллерии за сутки поразили 3 пункта управления, 6 артиллерийских средств на огневых позициях, район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника, состав боеприпасов, станцию радиоэлектронной борьбы противника и важный объект противника.