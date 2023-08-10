В Эквадоре застрелили кандидата в президенты
В столице Эквадора Кито во время предвыборного митинга был застрелен кандидата в президенты Фернандо Вильявисенсио. Об этом пишет эквадорская ежедневная газета El Universo, сообщает Украинская правда.
По словам очевидцев, пишет издание, они услышали, как раздались выстрелы, после чего раненый Вильявисенсио упал.
Гибель кандидата в президенты подтвердил его личный друг, советник избирательной кампании доктор Карлос Фигероа. Он рассказал, что Вильявисенсио был убит тремя выстрелами в голову.
"Когда его осмотрели, он уже не подавал признаков жизни. Его увезли в клинику, где позже подтвердили его смерть", – рассказал Фигероа.
Генеральная прокуратура Эквадора сообщила, что в результате нападения также были ранены девять человек, в том числе кандидат в депутаты и двое полицейских.
Полиция и прокуратура собирают доказательства на месте преступления и в медицинском центре, куда были доставлены пострадавшие. Полиция развернула операцию по поиску виновных в совершении преступления.
Издание также пишет, что вероятный исполнитель убийства был тяжело ранен после перестрелки с сотрудниками службы безопасности, присутствовавшими на месте происшествия.
"После задержания его сначала доставили в суд Кито, а оттуда, очевидно, перевезли в медицинский центр, где карета скорой помощи подтвердила его смерть", – сообщила газета.